Общая тетрадь стоит 30 тг. Сколько можно купить на 100 тг ? На 90 тг? На 80 тг? На 70 тг ? Сколько денег останется в каждом случае ?

Математика

Общая тетрадь стоит 30 тг. Сколько можно купить на 100 тг ? На 90 тг? На 80 тг? На 70 тг ? Сколько денег останется в каждом случае ?

Автор: Гость