Помогите ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО Докажи, что местоимения мой, ваш, свой относятся к пр??тяжательным. Просклоняй эти местоимения. Заранее спасибо ☺☺

Гость: Гость:

Мой: Им.п: мой Род.п: моего Дат.п: моему Вин.п: мой Твор.п: моим Пред.п: о моём Ваш: Им.п: ваш Род.п: вашего Дат.п: вашему Вин.п: ваш Твор.п: вашим Пред.п: о вашем Свой: Им.п: свой Род.п: своего Дат.п: своему Вин.п: свой Твор.п: своим Пред.п: о своём