На примере докажите,что Россия — ассиметричная федерация.

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Федерация Российская асимметрична. В неё входят как ненациональные образования, в которых русские составляют подавляющее большинство, - края , Области и города ФЕДЕРАЛЬНОГО значения , так и Национальные Республики и автономные округа , считающиеся суверенными государствами их титульных народов, в большинстве которых большинство опять-таки составляют русские.В результате, русские не имеют ни национального государства, ни даже автономии и поражены в правах по сравнению с нерусским населением России . Асимметричную федерацию делает Это частью механизма русоцида .