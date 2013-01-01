Запишите формулу нахождения архимедовой силы если средний вес тела в воздухе-P1 и ?? воде P1ж.

Гость: Гость:

Так, если я правильно понимаю, архимедова (или выталкивающая) сила и есть разность веса тела в воздухе и в воде: Fa=P1-P1ж Только нужно понять в чем измеряется Р. Если это Ньютоны (P=m*g), то так и оставить. Если это кг, то не забыть домножить на g, чтобы получить Ньютоны.