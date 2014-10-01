10 января 2013 года михаил взял в кредит в банке 10000 рублей. 10 января 2014 года его долг вырос на 10 процентов. на следующий день михаил выплатил часть всей суммы. 10 января 2015 года его долг вырос ещё на 10 процентов. на с...
Математика
10 января 2013 года михаил взял в кредит в банке 10000 рублей. 10 января 2014 года его долг вырос на 10 процентов. на следующий день михаил выплатил часть всей суммы. 10 января 2015 года его долг вырос ещё на 10 процентов. на следующий день михаил заплатил банку 5500 рублей, тем самым выплатив весь оставшийся долг. какую сумму михаил заплатил 11 января 2014 года?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10янв.2013 его долг-10.000 10янв.2014-10.000×10%=11.000(сумма долга) 10янв.2015- х(оставшийся долг)×10%=5500 х=5000 отсюда следует : 11.000-5.000=6.000. 11янв.2014года Михаил заплатил 6.000
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