Два водителя сделали за день 8 рельсов на одинаковых самосвал арго ухо подъёме остью 15т причём первый перевёз зерна на 30т больше. сколько тонн зерна перевёз каждый водитель

Гость: Гость:

Первый водитель сделал на 2 рейса больше (30:15=2), значит первый сделал 5 рейсов, второй 3. Можно это найти через Х, (если проходили). Х- количество рейсов второго водителя, (Х+2) - первого х+х+2=8, 2х+2=8, 2х=8-2, 2х=6, х=3, х+2=5 А дальше первый перевез 5*15=75(т). второй 3*15=45(т).