Чем отличается школа древней греции от нашей
История
Чем отличается школа древней греции от нашей
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Гость:
Др. греция более жесткая и там дольше учились
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