Для рисования крымских пейзажей Лика и Майя купили 4 коробки с красками и 6 коробок с карандашами по одинаковой цене. За краски они заплатили 640 рублей . На сколько больше они заплатили за карандаши , чем краски ?
Математика
Для рисования крымских пейзажей Лика и Майя купили 4 коробки с красками и 6 коробок с карандашами по одинаковой цене. За краски они заплатили 640 рублей . На сколько больше они заплатили за карандаши , чем краски ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычислим стоимость 1 коробки с красками 640:4=160 (руб) Вычислим сумму за карандаши 160*6=960 (руб) Вычислим на сколько больше 960-640=320 (руб) Ответ:на 320 руб больше девочки заплатили за карандаши,чем за краски.
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