Для рисования крымских пейзажей Лика и Майя купили 4 коробки с красками и 6 коробок с карандашами по одинаковой цене. За краски они заплатили 640 рублей . На сколько больше они заплатили за карандаши , чем краски ?

Математика

Для рисования крымских пейзажей Лика и Майя купили 4 коробки с красками и 6 коробок с карандашами по одинаковой цене. За краски они заплатили 640 рублей . На сколько больше они заплатили за карандаши , чем краски ?

Автор: Гость