Подчеркни по каким признакам отличают человека от животного....... размер тела пр??мохождение умение устраивать жилище мышление умение защищаться от врагов ум речь труд

Обществознание
Подчеркни по каким признакам отличают человека от животного....... размер тела пр??мохождение умение устраивать жилище мышление умение защищаться от врагов ум речь труд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямохождение. Мышление. Ум. Речь. Труд. Остальное умеют и животные. Удачи, нам в пятом классе давали в учебники таблицу на эту тему.
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