1) Посадила бабка в печь 2)Пирожки с капустой печь. Соедини слова с его грамматич??скими признаками. 1) печь 2) печь ж.р, ед.ч., глагол.,сущ., нариц., неодуш.

Русский язык
1) Посадила бабка в печь 2)Пирожки с капустой печь. Соедини слова с его грамматич??скими признаками. 1) печь 2) печь ж.р, ед.ч., глагол.,сущ., нариц., неодуш.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) печь- ж.р, ед.ч, сущ., нариц, неодуш. 2) печь- глагол,
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