1) Посадила бабка в печь 2)Пирожки с капустой печь. Соедини слова с его грамматич??скими признаками. 1) печь 2) печь ж.р, ед.ч., глагол.,сущ., нариц., неодуш.

Русский язык

1) Посадила бабка в печь 2)Пирожки с капустой печь. Соедини слова с его грамматич??скими признаками. 1) печь 2) печь ж.р, ед.ч., глагол.,сущ., нариц., неодуш.

Автор: Гость