В каком предложении причастный оборот стоит после определяемого слова 1)лунное затмение одно из небесных явлений наблюдаемых невооружённым глазом 2)здесь в отдаленном поселении недавно состоялся торжественный пуск газа на Вво...

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В каком предложении причастный оборот стоит после определяемого слова 1)лунное затмение одно из небесных явлений наблюдаемых невооружённым глазом 2)здесь в отдаленном поселении недавно состоялся торжественный пуск газа на Вводимом в экспуатацию газопроводе 3)осыпь на которой я сижу оканчивается взлетом иссеченных ветрами сопок 4)изображенный на картине пейзаж представляет собойунылою выжженую солнцем холмистую равнину
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лунное затмение  - одно из небесных явлений, наблюдаемых невооружённым глазом.
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