Решить систему урвнений 7(x+y)=28 3(x-y)=33

Алгебра
Решить систему урвнений 7(x+y)=28 3(x-y)=33
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x+7y=28  7y=28-7x  y=28-7x/7              3x-3y=33  3x-3y=33  3x-3(28-7x/7)=33 выпишем отдельно уравнение  3x-84+21x/7=33 3x-84+3x=33 6x=117 x=9.5  подставляем х в любое из уравнений и решаем у=28-7*9,5/7 у=18,5
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