Решить систему урвнений 7(x+y)=28 3(x-y)=33

Гость: Гость:

7x+7y=28 7y=28-7x y=28-7x/7 3x-3y=33 3x-3y=33 3x-3(28-7x/7)=33 выпишем отдельно уравнение 3x-84+21x/7=33 3x-84+3x=33 6x=117 x=9.5 подставляем х в любое из уравнений и решаем у=28-7*9,5/7 у=18,5