Как решить пример. 4 класс. (1884+3785-4680):43×58090=

Математика
Как решить пример. 4 класс. (1884+3785-4680):43×58090=
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Гость:
Сначала в скобках потом деление ,потом умножение
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