На шахматной доске стоял 21 король .Каждый из королей находидся плд боем хотя бы од??ого из остальных .После того как несколько королей убрали,никакие два из оставшихся королей друг друга не бьют.Какое наибольшее количество кор...

Математика
На шахматной доске стоял 21 король .Каждый из королей находидся плд боем хотя бы од??ого из остальных .После того как несколько королей убрали,никакие два из оставшихся королей друг друга не бьют.Какое наибольшее количество королей могло остаться? Привидите пример исхрдноц расстановки и отметьте убранных королей. Докажите,что большее число королей остаться не могло.
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Гость:
Тоже щас эту олимпиалу делаю, пи3дец(
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