На синем небе робко выступают первые звездочки. Пустыня это желтое и голубое. Голубое вверху небо. Желтое вокруг впереди позади справа и слева. Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят. Сначала подумай потом делатй. Найдите в...

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На синем небе робко выступают первые звездочки. Пустыня это желтое и голубое. Голубое вверху небо. Желтое вокруг впереди позади справа и слева. Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят. Сначала подумай потом делатй. Найдите в предложениях наречия? Запишите первое предложение? Над словами укажите части речи? Выпишите из других предложений наречия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На (предлог) синем (прилагательное) небе (существительное) робко (наречие) (как?) выступают (глагол) первые (числительное) звёздочки (существительное).   Пустыня(существительное) - это жёлтое(прилагательное) и голубое(прилагательное). Голубое вверху (где?) - небо. А жёлтое(прилагательное) вокруг(где ?) - впереди (где?), позади (где?),справа (где?), и слева (где?).  Кто вчера (когда?) солгал(глагол),тому и завтра (когда?) не(частица) поверят(глагол).  Сначала (когда?)подумай(глагол), потом (когда?)делай.
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