На синем небе робко выступают первые звездочки. Пустыня это желтое и голубое. Голубое вверху небо. Желтое вокруг впереди позади справа и слева. Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят. Сначала подумай потом делатй. Найдите в...

Гость: Гость:

На (предлог) синем (прилагательное) небе (существительное) робко (наречие) (как?) выступают (глагол) первые (числительное) звёздочки (существительное). Пустыня(существительное) - это жёлтое(прилагательное) и голубое(прилагательное). Голубое вверху (где?) - небо. А жёлтое(прилагательное) вокруг(где ?) - впереди (где?), позади (где?),справа (где?), и слева (где?). Кто вчера (когда?) солгал(глагол),тому и завтра (когда?) не(частица) поверят(глагол). Сначала (когда?)подумай(глагол), потом (когда?)делай.