На складе было 180,4 т. угля. Для отопления школ опущено 3 одиннадцатых этого угля. Ск??лько тонн угля осталось на складе?

Математика

На складе было 180,4 т. угля. Для отопления школ опущено 3 одиннадцатых этого угля. Ск??лько тонн угля осталось на складе?

Автор: Гость