На складе было 180,4 т. угля. Для отопления школ опущено 3 одиннадцатых этого угля. Ск??лько тонн угля осталось на складе?

Математика
На складе было 180,4 т. угля. Для отопления школ опущено 3 одиннадцатых этого угля. Ск??лько тонн угля осталось на складе?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)180.4 : 11•3 =49.2 т - увезли 2)180.4-49.2=131.2 т -осталосьОтвет : 131,2 тонны

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить пример (1845×6-239÷3)-345
Ответить
Английский язык
Самый первый номер пожалуйста. есть фото
Ответить
Геометрия
Дан куб ABCDA1B1C1D1. Точка k, m, t - середины ребер сс1, вс1, сd1 соответственно. Найдите ас1, если периметр сечения куба плоскостью кmt равен 12 ...
Ответить
Математика
Отменть чему равны частное и остаток приделении 68 на 9
Ответить
Математика
Решите подробнее, пожалуйста. Дам 10 баллов
Ответить