На складе было 180,4 т. угля. Для отопления школ опущено 3 одиннадцатых этого угля. Ск??лько тонн угля осталось на складе?
Математика
На складе было 180,4 т. угля. Для отопления школ опущено 3 одиннадцатых этого угля. Ск??лько тонн угля осталось на складе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)180.4 : 11•3 =49.2 т - увезли 2)180.4-49.2=131.2 т -осталосьОтвет : 131,2 тонны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Геометрия
Дан куб ABCDA1B1C1D1. Точка k, m, t - середины ребер сс1, вс1, сd1 соответственно. Найдите ас1, если периметр сечения куба плоскостью кmt равен 12 ...