На складе было 930ц. Овощей и 360ц.фруктов. Когда часть овощей и фруктов увезли,на скл??де осталось третья часть овощей и третья часть фруктов. Сколько всего овощей и фруктов увезли со склада помогите пожалуйста решить

Математика
На складе было 930ц. Овощей и 360ц.фруктов. Когда часть овощей и фруктов увезли,на скл??де осталось третья часть овощей и третья часть фруктов. Сколько всего овощей и фруктов увезли со склада помогите пожалуйста решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
930 о-в увезли -1/3 360 фруктов -1/3 1/3 от 930-310 ц овощей 1/3 от 360-120 ц фруктов Увезли 620 ц овощей И 240 ц фруктов
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