На складе было 930ц. Овощей и 360ц.фруктов. Когда часть овощей и фруктов увезли,на скл??де осталось третья часть овощей и третья часть фруктов. Сколько всего овощей и фруктов увезли со склада помогите пожалуйста решить

Математика

На складе было 930ц. Овощей и 360ц.фруктов. Когда часть овощей и фруктов увезли,на скл??де осталось третья часть овощей и третья часть фруктов. Сколько всего овощей и фруктов увезли со склада помогите пожалуйста решить

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