Задача про поли и Фиону
Математика
Задача про поли и Фиону
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поле 10 лет, а Фионе на 5 больше. На сколько меньше лет Поле?
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