На соревновании участвуют 29конькобежцев, у 12из них есть красный цвет в форме, а у 18-синий. у скольких конькобежцев форма содержит и красный и синий цвет, если у троих в форме нет ни того ни другого цвета?

Математика

На соревновании участвуют 29конькобежцев, у 12из них есть красный цвет в форме, а у 18-синий. у скольких конькобежцев форма содержит и красный и синий цвет, если у троих в форме нет ни того ни другого цвета?

Автор: Гость