На соревновании участвуют 29конькобежцев, у 12из них есть красный цвет в форме, а у 18-синий. у скольких конькобежцев форма содержит и красный и синий цвет, если у троих в форме нет ни того ни другого цвета?
Математика
На соревновании участвуют 29конькобежцев, у 12из них есть красный цвет в форме, а у 18-синий. у скольких конькобежцев форма содержит и красный и синий цвет, если у троих в форме нет ни того ни другого цвета?
Ответ(ы):
Гость:
Ну скорее всего у 12 человек, потому что только 12 человек в красной форме, остальные 17 либо в синей либо не содержит не тот и не другой
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