На современном этапе развития науки и техники у человека появилась возможность з?? довольно короткое время перемещаться на большие расстояния , например путем авиаперелетов . При этом у многих людей наблюдаются серьезные наруш...
Биология
На современном этапе развития науки и техники у человека появилась возможность з?? довольно короткое время перемещаться на большие расстояния , например путем авиаперелетов . При этом у многих людей наблюдаются серьезные нарушения сна т других процессов жизнедеятельности. Объясните причину этих явлений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Джетлаг-синдром смены часового пояса. Нарушение суточных биоритмов человека. Вызывает сонливость. усталость и даже раздражительность и другое. Есть эффективное лечение
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