На современном этапе развития науки и техники у человека появилась возможность з?? довольно короткое время перемещаться на большие расстояния , например путем авиаперелетов . При этом у многих людей наблюдаются серьезные наруш...

Биология

На современном этапе развития науки и техники у человека появилась возможность з?? довольно короткое время перемещаться на большие расстояния , например путем авиаперелетов . При этом у многих людей наблюдаются серьезные нарушения сна т других процессов жизнедеятельности. Объясните причину этих явлений.

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