На сталевому тросі, жорсткість якого становить 3 МН/м, рівномірно підіймають зі дн?? водойми затонулу статую об`ємом 0.5 м³. Поки статуя була під водою, видовження троса дорівнювало 3 мм. Знайти масу статуї.

Физика

На сталевому тросі, жорсткість якого становить 3 МН/м, рівномірно підіймають зі дн?? водойми затонулу статую об`ємом 0.5 м³. Поки статуя була під водою, видовження троса дорівнювало 3 мм. Знайти масу статуї.

Автор: Гость