На сталевому тросі, жорсткість якого становить 3 МН/м, рівномірно підіймають зі дн?? водойми затонулу статую об`ємом 0.5 м³. Поки статуя була під водою, видовження троса дорівнювало 3 мм. Знайти масу статуї.

Физика
На сталевому тросі, жорсткість якого становить 3 МН/м, рівномірно підіймають зі дн?? водойми затонулу статую об`ємом 0.5 м³. Поки статуя була під водою, видовження троса дорівнювало 3 мм. Знайти масу статуї.
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