На стоянке 3 легковые машины,а грузовых машин на 4 больше.Сколько всего машин на ст??янке?Сделай схематический чертеж и реши задачу.

Математика

На стоянке 3 легковые машины,а грузовых машин на 4 больше.Сколько всего машин на ст??янке?Сделай схематический чертеж и реши задачу.

Автор: Гость