На стоянке 3 легковые машины,а грузовых машин на 4 больше.Сколько всего машин на ст??янке?Сделай схематический чертеж и реши задачу.

Математика
На стоянке 3 легковые машины,а грузовых машин на 4 больше.Сколько всего машин на ст??янке?Сделай схематический чертеж и реши задачу.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3+4=7(м)грузовых 2) 7+3=10(м)всего
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