Упростите выражения и под черкните коэффициент 1)-12а*(-0,4в) 2)0,5.*(-7х)*(2у) 3)(-2 1/2а)*(-2в)*(-0,5)
Математика
Упростите выражения и под черкните коэффициент 1)-12а*(-0,4в) 2)0,5.*(-7х)*(2у) 3)(-2 1/2а)*(-2в)*(-0,5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-12а*(-0,4b)=4,8ab 2)0,5*(-7х)*2у=-7ху 3)(-3/2а)*(-2b)*(-0,5)=-1,5ab
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