Тема Умножение дробей Запишите произведение в виде суммы: А)3×1/2; Б)5×2/3; В)7/10×4; Г)7/9×6
Математика
Тема Умножение дробей Запишите произведение в виде суммы: А)3×1/2; Б)5×2/3; В)7/10×4; Г)7/9×6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*1/2=3/2=1целая 1/2 Б) 5×2/3=10/3=3 целых 1/2 В) 7/10*4= 7/10*4/1=сократив получим 14/5= 2 целых 4/5 Г) 7/9*6=сократив получим 14/3=4 целых 2/3
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