Тема Умножение дробей Запишите произведение в виде суммы: А)3×1/2; Б)5×2/3; В)7/10×4; Г)7/9×6

Математика
Тема Умножение дробей Запишите произведение в виде суммы: А)3×1/2; Б)5×2/3; В)7/10×4; Г)7/9×6
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*1/2=3/2=1целая 1/2 Б) 5×2/3=10/3=3 целых 1/2 В) 7/10*4= 7/10*4/1=сократив получим 14/5= 2 целых 4/5 Г) 7/9*6=сократив получим 14/3=4 целых 2/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожалуйста! Есть ли электромагнит в телевизоре, если да то где?
Ответить
Математика
Составь и реши задачу. скорость, км/ч-одинаковая. Время,ч ? и ?=8. Расстояние,км 15 и 20
Ответить
Математика
Решите задачи 4 задачи, на фото Очень срочно! Хотя бы несколько! Если что пишите под номерами
Ответить
История
Дам 10 баллов!Как называется форма управления,которая возникла в Риме после последнего царя Токвиния?
Ответить
Алгебра
На посадке деревьев работали две бригады. Первая бригада ежедневно высаживала на 400 деревьев больше, чем вторая, и посадила 2700 деревьев. Вторая ...
Ответить