Помогите пожалуйста! Есть ли электромагнит в телевизоре, если да то где?
Физика
Помогите пожалуйста! Есть ли электромагнит в телевизоре, если да то где?
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Гость:
На динамике, больше по моему нет
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