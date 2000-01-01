На столбчатой диаграмме представлена численность населения в некоторых регионах земного шара вместе с прогнозом в 210году (в миллионах человек) а)в каком регионе численность населения в 2000 г. была наибольшей и какова она?б)к...
Математика
На столбчатой диаграмме представлена численность населения в некоторых регионах земного шара вместе с прогнозом в 210году (в миллионах человек) а)в каком регионе численность населения в 2000 г. была наибольшей и какова она?б)каково будет население китая по прогнозу к 2100г.?в)в каком регионе рост населения будет наибольшим?г)какова будет примерно общая численность населения в этих регионах по прогнозу в 2100г. дайте приблизительный ответ на вопросы (в миллиардах человек)
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