На столе стояла ваза с вишнями. Сначала Женя съела пятую часть всех вишен, а потом ??едя - седьмую часть всех оставшихся вишен. Сколько вишен могло остаться в вазе? а) 20, б) 24, в) 28, г) 30, д) 35
Математика
На столе стояла ваза с вишнями. Сначала Женя съела пятую часть всех вишен, а потом ??едя - седьмую часть всех оставшихся вишен. Сколько вишен могло остаться в вазе? а) 20, б) 24, в) 28, г) 30, д) 35
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 могло остаться вишен в вазе
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