На столе стояла ваза с вишнями. Сначала Женя съела пятую часть всех вишен, а потом ??едя - седьмую часть всех оставшихся вишен. Сколько вишен могло остаться в вазе? а) 20, б) 24, в) 28, г) 30, д) 35

Математика

На столе стояла ваза с вишнями. Сначала Женя съела пятую часть всех вишен, а потом ??едя - седьмую часть всех оставшихся вишен. Сколько вишен могло остаться в вазе? а) 20, б) 24, в) 28, г) 30, д) 35

Автор: Гость