На сторонах угла с вершиной в точку B отметили точки А и С так,что АВ=ВС. Через точки А и С провели прямые , перпендикулярные сторонам ВА и ВС соответственно ,которые пересекаются в точке О. Докажите, что луч ВО- биссектриса уг...
Геометрия
На сторонах угла с вершиной в точку B отметили точки А и С так,что АВ=ВС. Через точки А и С провели прямые , перпендикулярные сторонам ВА и ВС соответственно ,которые пересекаются в точке О. Докажите, что луч ВО- биссектриса угла АВС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник ABC равнобедренный, значит углы BAC и BCA равны, а значит равны и углы OAC и OCА (т.к. они равны 90° минус равные углы). Значит треугольник AOC равнобедренный, АО=ОС. Следовательно треугольники BAO и BCO равны по двум катетам, откуда углы ABO и CBO равны, т.е. BO - биссектриса.
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