На сторонах угла с вершиной в точку B отметили точки А и С так,что АВ=ВС. Через точки А и С провели прямые , перпендикулярные сторонам ВА и ВС соответственно ,которые пересекаются в точке О. Докажите, что луч ВО- биссектриса уг...

Геометрия

На сторонах угла с вершиной в точку B отметили точки А и С так,что АВ=ВС. Через точки А и С провели прямые , перпендикулярные сторонам ВА и ВС соответственно ,которые пересекаются в точке О. Докажите, что луч ВО- биссектриса угла АВС.

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