На строительство привезли 1350ц цемета,а песка в 7 раз больше.За день истратили вось??ую часть привезеных материалов.Сколько песка и цемента вместе истратили на стройке за день?

Математика

На строительство привезли 1350ц цемета,а песка в 7 раз больше.За день истратили вось??ую часть привезеных материалов.Сколько песка и цемента вместе истратили на стройке за день?

Автор: Гость