На строительство привезли 1350ц цемета,а песка в 7 раз больше.За день истратили вось??ую часть привезеных материалов.Сколько песка и цемента вместе истратили на стройке за день?
Математика
На строительство привезли 1350ц цемета,а песка в 7 раз больше.За день истратили вось??ую часть привезеных материалов.Сколько песка и цемента вместе истратили на стройке за день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1350*7=9450 песок 9450+1350=10800 всего материалов 10800:8=1350 привезенные материалы за день 1350:8=168,75 цемента за день 9450:8=1118,25песок за день
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