На тарелке лежат пирожки,одинаковые на вид: 4 с мясом, 8 с капустой и 3 с яблоками.Петя наугад выбирает один пирожок.Найдите вероятность того,что пирожок окажется с яблоками

Алгебра
На тарелке лежат пирожки,одинаковые на вид: 4 с мясом, 8 с капустой и 3 с яблоками.Петя наугад выбирает один пирожок.Найдите вероятность того,что пирожок окажется с яблоками
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8+3+4=15 пирожков всего 2) 3 с яблоком 3)3:15=0.2 Ответ:0.2 вероятность
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