На тарелке лежат пирожки,одинаковые на вид: 4 с мясом, 8 с капустой и 3 с яблоками.Петя наугад выбирает один пирожок.Найдите вероятность того,что пирожок окажется с яблоками

Алгебра

На тарелке лежат пирожки,одинаковые на вид: 4 с мясом, 8 с капустой и 3 с яблоками.Петя наугад выбирает один пирожок.Найдите вероятность того,что пирожок окажется с яблоками

Автор: Гость