На тело объёмом 5 дм3 при полном погружении в жидкость действует выталкивающая сила 50 H. какая это жидкость?
Физика
На тело объёмом 5 дм3 при полном погружении в жидкость действует выталкивающая сила 50 H. какая это жидкость?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=pvg p=F/vg=50/0.005*10=1000кг/м^3 вода
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