На тело объёмом 5 дм3 при полном погружении в жидкость действует выталкивающая сила 50 H. какая это жидкость?

Физика

На тело объёмом 5 дм3 при полном погружении в жидкость действует выталкивающая сила 50 H. какая это жидкость?

Автор: Гость