На точечное тело действуют только две силы,направленные в положительном направлении оси Х инерциальной системы отсчета.Модуль первой силы равен трети эталона силы,а модуль второй-эталону силы.Определите сумму этих сил.Куда напр...

Физика
На точечное тело действуют только две силы,направленные в положительном направлении оси Х инерциальной системы отсчета.Модуль первой силы равен трети эталона силы,а модуль второй-эталону силы.Определите сумму этих сил.Куда направлено ускорение тела?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано F1=0.33H F2=1H Fo-? a-?  Раз силы направлены в одну сторону то Fo=F1+F2   Fo=1.33H Ускорение всегда натравлено в сторону равнодействующей
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