На точечное тело действуют только две силы,направленные в положительном направлении оси Х инерциальной системы отсчета.Модуль первой силы равен трети эталона силы,а модуль второй-эталону силы.Определите сумму этих сил.Куда напр...

Физика

На точечное тело действуют только две силы,направленные в положительном направлении оси Х инерциальной системы отсчета.Модуль первой силы равен трети эталона силы,а модуль второй-эталону силы.Определите сумму этих сил.Куда направлено ускорение тела?

Автор: Гость