На трех представлениях участвовало 786 детей.Первую посмотрели 225 детей,другую на 38 детей меньше.Сколько детей посмотрело третье представление.

Математика
На трех представлениях участвовало 786 детей.Первую посмотрели 225 детей,другую на 38 детей меньше.Сколько детей посмотрело третье представление.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)225 - 38 = 187(д) посмотрели второе  2)786 - 225 - 187 = 374(реб) посмотрели третье представление                    Ответ: 374 ребенка.
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