на цоколе электрической лампы написано:"100Вт, 220В". определите сопротивлениееё нити накала в рабочем состоянии.
Физика
на цоколе электрической лампы написано:"100Вт, 220В". определите сопротивлениееё нити накала в рабочем состоянии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на цоколе электрической лампы написано:"100Вт, 220В". определите сопротивление её нити накала в рабочем состоянии. Р=100Вт U=220B R -? формула для мощности P=U^2 /R R=U^2/P=220^2/100= 484 Ом ответ 484 Ом
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