На участке площадью 1 гектар разбили яблоневый сад,площадью 10ар.на остальной част?? посадили вишневый сад.какую площадь занял вишневый сад?
Математика
На участке площадью 1 гектар разбили яблоневый сад,площадью 10ар.на остальной част?? посадили вишневый сад.какую площадь занял вишневый сад?
Ответ(ы):
Гость:
1 гектар=100 аров 1)100-10=90(аров)-Занял вишнёвый сад
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
5 маляров, работая вместе, закончили работу за 8 часов. за сколько времмени выполня?? эту работу 4 маляра