На участке площадью 1 гектар разбили яблоневый сад,площадью 10ар.на остальной част?? посадили вишневый сад.какую площадь занял вишневый сад?

Математика
На участке площадью 1 гектар разбили яблоневый сад,площадью 10ар.на остальной част?? посадили вишневый сад.какую площадь занял вишневый сад?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 гектар=100 аров 1)100-10=90(аров)-Занял вишнёвый сад
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