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67кг 500г : 450г =? Сколько будет?!?! Срочно!
Математика
67кг 500г : 450г =? Сколько будет?!?! Срочно!
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Гость:
1) 67500:450=150г --_________________
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