Как завершается повесть?прокомментируйте финал(Тарас Бульба)

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Глава XII. Отыскался след Тарасов. Он предводительствовал отборным полком но время знаменитого восстания под руководством гетмана Остряницы. 11 когда вся казацкая старшина, не смея пренебречь просьбой местного русского духовенства, согласилась отпустить польского коронного гетмана Потоцкого, взяв с него клятвенную присягу забыть старую вражду, один только полковник не согласился на такой мир. Этим полковником был Тарас. Со своим полком он отправился дальше гулять по Польше, справляя «поминки по Остапу» в каждом селении, пока польское правительство небеспокоилось всерьез и не поручило тому же Потоцкому с пятью полками непременно поймать Тараса. Потоцкий настиг казаков на берегу Днестра. Четыре дня бились казаки, истощив все запасы и силы, и Тарас решил пробиться сквозь вражьи ряды. Может быть, еще раз послужил бы ему верный конь, если бы не нагнулся старый атаман отыскивать в траве свою люльку с табаком, не желая, чтобы и люлька досталась врагам. Тут и схватили его. Но не старость тому была виною: сила одолела силу, около тридцати человек повисли на нем. Присудили поляки сжечь Тараса на виду у всех, приковав цепями к дереву. Но не на костер глядел Тарас; глядел он в ту сторону, где отстреливались казаки. А казаки вскоре уже были на челнах и гребли веслами. Пули сыпались на них сверху, но не доставали. И вспыхнули радостные очи у старого атамана.«Прощайте, товарищи! — крикнул он.— Вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь да хорошенько погуляйте!..»А уж огонь поднимался над костром, расстилаясь пламенем по дереву. «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!» Казаки быстро плыли по Днестру на узких двухрульных челнах, дружно гребли веслами и говорили про своего атамана.