Пожалуйста на пишите перевод !
Английский язык
Пожалуйста на пишите перевод !
Ответ(ы):
Гость:
Это ключ царства: В королевстве-город, В том, что город-это город, В этом городе есть улица, На улице нет ветра переулок, В этом переулке есть двор, В этом дворе есть дом, В этот дом, там ждет номер, В комнате есть кровать, На этой кровати есть корзина Корзина цветов. Цветы в корзине, Корзина на кровать, Кровать в палате, Камеры в доме, Дом в заросший сорняками двор, Двор в обмотке переулок, Переулок в улица широкая, Улица: верхний город, Город в городе, Город в королевстве: Это ключ царства.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов длина пути между которыми 400км, одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. Они встретились через 4ч. Какова скорость перв...
Другие предметы
История
К истории каких стран раннего и высокого относятся следующие понятия: касты,сёгун халиф самурай даосизм индуизм синтоизм