Из двух городов длина пути между которыми 400км, одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. Они встретились через 4ч. Какова скорость первого поезда если второго поезда 50 км/ч?
Математика
Из двух городов длина пути между которыми 400км, одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. Они встретились через 4ч. Какова скорость первого поезда если второго поезда 50 км/ч?
Ответ(ы):
Гость:
1)400:4=100(кмч)-скорость двух поездов. 2)100-50=50(кмч) Ответ:50 кмч - скорость первого поезда.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
История
К истории каких стран раннего и высокого относятся следующие понятия: касты,сёгун халиф самурай даосизм индуизм синтоизм
Английский язык