Из двух городов длина пути между которыми 400км, одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. Они встретились через 4ч. Какова скорость первого поезда если второго поезда 50 км/ч?

Математика

Из двух городов длина пути между которыми 400км, одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. Они встретились через 4ч. Какова скорость первого поезда если второго поезда 50 км/ч?

Автор: Гость