На велосипеде можно без особого напряжения ехать со скоростью 3 метра в секунду .н?? какое расстоянием можно уехать за 1,5 ч?

Физика
На велосипеде можно без особого напряжения ехать со скоростью 3 метра в секунду .н?? какое расстоянием можно уехать за 1,5 ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,5ч=90 мин=5400 сек 1) 5400х3=16200 (м)=16,2 км
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