На велосипеде можно без особого напряжения ехать со скоростью 3 метра в секунду .н?? какое расстоянием можно уехать за 1,5 ч?

Физика

На велосипеде можно без особого напряжения ехать со скоростью 3 метра в секунду .н?? какое расстоянием можно уехать за 1,5 ч?

Автор: Гость