На верхней полке в 3 раза больше книг, чем на нижней. После того, как с верхней полки сняли 15 книг, а на нижнюю добавили 11 книг, книг на обеих полках стало поровну. Сколько книг было на каждой полке первоначально?
Математика
На верхней полке в 3 раза больше книг, чем на нижней. После того, как с верхней полки сняли 15 книг, а на нижнюю добавили 11 книг, книг на обеих полках стало поровну. Сколько книг было на каждой полке первоначально?
Ответ(ы):
Гость:
3х-15=х=11 2х=26 х=13 на нижней 13*3=39 на верхней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Алгебра
Математика
Математика