На вероятность (9 класс) В лыжных гонках участвуют спортсмены: 13 из России, 2 из Норвегии и 5 из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спор...

Алгебра
На вероятность (9 класс) В лыжных гонках участвуют спортсмены: 13 из России, 2 из Норвегии и 5 из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен из Норвегии или Швеции.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2+5)/(13+2+5)=7/20=0.35
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