На во Львов собрались 24 ученика, что составляет 4/5 всего класса. Сколько учеников в классе?
Математика
На во Львов собрались 24 ученика, что составляет 4/5 всего класса. Сколько учеников в классе?
Ответ(ы):
Гость:
1) 24 : 4 х 5 = 30 учеников. Вот и все!
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