Начертание прямогольник у которого ширина 6 см 5 мм а длина 15ми больше найди его пл??щадь в квадратных мили метрах выразить площадь в квадратных сантиметров больше или меньше площадь прямогольник чем 1 дм

Математика
Начертание прямогольник у которого ширина 6 см 5 мм а длина 15ми больше найди его пл??щадь в квадратных мили метрах выразить площадь в квадратных сантиметров больше или меньше площадь прямогольник чем 1 дм
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
195 миллиметров в прямоугольнике
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