Начертание прямогольник у которого ширина 6 см 5 мм а длина 15ми больше найди его пл??щадь в квадратных мили метрах выразить площадь в квадратных сантиметров больше или меньше площадь прямогольник чем 1 дм

Математика

Начертание прямогольник у которого ширина 6 см 5 мм а длина 15ми больше найди его пл??щадь в квадратных мили метрах выразить площадь в квадратных сантиметров больше или меньше площадь прямогольник чем 1 дм

Автор: Гость