Начерти квадрат, периметр которого равен 40 см.
Математика
Начерти квадрат, периметр которого равен 40 см.
Ответ(ы):
Гость:
По 10см каждую сторону
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