Начерти отрезоек длина четвёртой части которого равна12мм
Математика
Начерти отрезоек длина четвёртой части которого равна12мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12мм умнож. на 4 равно =48мм
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