От двух станций отправились одновременно навстречу друг другу два автомобиля. од??н шел со скоростью 60км/час, другой 40км /ч.какое расстояние между станциями есои автомобили встретились через 4часа?

Математика

От двух станций отправились одновременно навстречу друг другу два автомобиля. од??н шел со скоростью 60км/час, другой 40км /ч.какое расстояние между станциями есои автомобили встретились через 4часа?

Автор: Гость