От двух станций отправились одновременно навстречу друг другу два автомобиля. од??н шел со скоростью 60км/час, другой 40км /ч.какое расстояние между станциями есои автомобили встретились через 4часа?
Математика
От двух станций отправились одновременно навстречу друг другу два автомобиля. од??н шел со скоростью 60км/час, другой 40км /ч.какое расстояние между станциями есои автомобили встретились через 4часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(60+40)*4=400 км расстояние между станциями
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