Будь ласка, дайте відповідь. Я тут один пишу грамотно питання?
Українська мова
Будь ласка, дайте відповідь. Я тут один пишу грамотно питання?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ні,ти не один а чому ти так вважаєш?
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