Нужно срочно!!!Составьте со словми-СМИ,НТВ,ВУЗ,завхоз,госбанк,универмаг -предложения,так что бы эти слова являлись подлежащими

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Нужно срочно!!!Составьте со словми-СМИ,НТВ,ВУЗ,завхоз,госбанк,универмаг -предложения,так что бы эти слова являлись подлежащими

Автор: Гость