Нужно срочно!!!Составьте со словми-СМИ,НТВ,ВУЗ,завхоз,госбанк,универмаг -предложения,так что бы эти слова являлись подлежащими
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Нужно срочно!!!Составьте со словми-СМИ,НТВ,ВУЗ,завхоз,госбанк,универмаг -предложения,так что бы эти слова являлись подлежащими
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НТВ показало новую программу. Вуз принял новых учеников Остальное незнаю
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