На столе было 70 тетрадей.Девять девочек взяли по две тетради,а шесть мальчиков взяли по 4 тетради.Сколько тетрадей осталось? Нужно правильное оформление задачи.
Математика
На столе было 70 тетрадей.Девять девочек взяли по две тетради,а шесть мальчиков взяли по 4 тетради.Сколько тетрадей осталось? Нужно правильное оформление задачи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9.2-70=52 6.4-52=24 ответ:36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
География
О чем идёт речь? Это один из видов движения воды в океане у восточных берегов Евразии. Его можно назвать "братом" Гольфстрима. Варианты ответа: ...