На столе было 70 тетрадей.Девять девочек взяли по две тетради,а шесть мальчиков взяли по 4 тетради.Сколько тетрадей осталось? Нужно правильное оформление задачи.

Математика

На столе было 70 тетрадей.Девять девочек взяли по две тетради,а шесть мальчиков взяли по 4 тетради.Сколько тетрадей осталось? Нужно правильное оформление задачи.

Автор: Гость